Il Tribunale, trasferitosi per l’occasione a Renens, ha stabilito che l’imputato ha agito «con l’estrema freddezza di un assassino» compiendo una «pura e semplice esecuzione» della moglie e del figlio, ai quali ha sparato trenta volte. Il modo in cui ha agito è stato «atroce» e le circostanze del crimine «spaventose», ha detto il presidente Donovan Tesaury, denunciando ancora la «barbarie senza limiti» dell’accusato.

Per la corte l’imputato ha voluto «farla pagare» a sua moglie per aver lasciato la casa coniugale dopo aver sopportato diversi anni di abusi fisici e verbali.

Interrogato in tribunale lunedì scorso, il portoghese non è stato in grado di spiegare i motivi della carneficina, sostenendo di non ricordare la scena. Il presidente del tribunale aveva ricordato in quella circostanza che gli esperti psichiatrici hanno stabilito che la responsabilità penale dell’imputato era «piena e completa».