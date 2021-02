Il tribunale regionale di Moutier (BE) ha condannato oggi una donna a 15 mesi di prigione sospesi per tre anni per infanticidio. L’imputata aveva abbandonato la figlia neonata su un cumulo di neve nel gennaio 2019 a Reconvilier (BE), rinvenuta poi morta. La tragedia aveva commosso tutta la regione.

La piccola era viva e in buona salute alla nascita, secondo l’Istituto di medicina legale. La madre l’ha messa poi in un sacco della spazzatura e depositata in un parcheggio del villaggio. Il corpo senza vita della neonata, che non aveva subito percosse, era stato scoperto da operai.

«Lei sapeva che abbandonandola in quel modo stava condannando la neonata a morte certa», ha dichiarato la giudice unica del tribunale del Giura bernese-Seeland Maïli Rüfenacht. «Era compito suo occuparsi di lei», ha aggiunto, definendo «pesante» la colpa dell’accusata, che non ha contestato i fatti.

L’imputata non è riuscita a spiegare il suo comportamento. La perizia psichiatrica ha concluso che soffriva di un disturbo che non le ha fatto accettare la gravidanza e di un fattore acuto di stress durante il parto affrontato da sola.

Per la giudice, la giovane donna avrebbe potuto salvare la sua bambina chiamando un’ambulanza o i suoi cari, ma alla fine ha scelto «la peggiore reazione». La sospensione di tre anni è subordinata alla continuazione di una terapia ambulatoriale.

Il procuratore aveva chiesto una pena detentiva di 24 mesi sospesa per due anni. Nella sua requisitoria, Pascal Fischer detto che l’imputata ha agito in modo egoistico, pur riconoscendo che non c’è stata premeditazione.

La difesa si è battuta per una pena pecuniaria sospesa per due anni, sottolineando come l’imputata non abbia contestato i fatti. L’avvocato ha anche chiesto la continuazione del trattamento ambulatoriale della sua cliente.

La pena massima prevista dal codice penale svizzero per una madre che uccide il suo bambino durante o immediatamente dopo il porto è di tre anni.

La giudice unica non ha accordato il risarcimento per torto morale al padre biologico della bambina, che non sapeva della gravidanza della donna fino alla fine della loro relazione. Ha ritenuto che il legame affettivo è stato creato dopo la morte del bambino.

