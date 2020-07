Il fatto di sangue ha fatto molto scalpore: il 21 marzo 2019, verso le 12.45, il bambino è stato pugnalato in strada a poche centinaia di metri da una scuola sul St. Galler-Ring, nel quartiere Gotthelf, dove frequentava la prima elementare. La pensionata, oggi 76enne, non conosceva né il bambino né la sua famiglia, originaria del Kosovo.

Una passante aveva trovato il bambino gravemente ferito sul marciapiede e aveva subito chiamato aiuto. Nonostante i tentativi di rianimazione e un intervento chirurgico d’urgenza, il piccolo è deceduto poco più tardi in ospedale.

In seguito all’aggressione, l’anziana si è diretta verso il vicino Schützenmattpark e ha informato via SMS diverse persone e istituzioni di aver accoltellato un bambino. Poi si è presentata in procura.