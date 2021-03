Il 21enne che nel settembre 2018 ha accoltellato un 36enne uccidendolo a Tramelan, nel Giura bernese, dopo aver ferito i genitori e la sorella allora 12enne, è stato riconosciuto colpevole d’assassinio e di triplo tentato assassinio ieri sera dal Tribunale regionale del Giura bernese-Seeland a Moutier (BE). I cinque giudici sono tuttavia giunti alla conclusione che il giovane, psichicamente malato, è irresponsabile dei suoi atti e hanno pertanto ordinato un internamento ordinario a causa del rischio di recidiva.

Il 21 enne aveva compiuto il suo gesto, che non è mai riuscito a spiegare, nei confronti di un uomo che non conosceva alla stazione di Tramelan (BE). Per il Ministero pubblico, il giovane avrebbe agito per frustrazione, poiché non era riuscito a prendere il treno, come aveva previsto.

Interrogato dalle autorità inquirenti, il 21enne aveva confessato di aver gravemente ferito con un’arma da taglio i suoi genitori adottivi e sua sorella nel domicilio famigliare di Tramelan. Il giovane aveva agito in questo modo per poter lasciare la casa e recarsi alla stazione a prendere il treno. Lì avrebbe ucciso nella notte un 36enne svizzero residente nel canton Berna, che si trovava in quel luogo per caso.

Internamento

L’internamento sarà accompagnato da un trattamento psichiatrico al fine di evitare un aumento della sua pericolosità. «Si tratta di un caso di estrema gravità con conseguenze disastrose», ha sottolineato - in assenza dell’imputato - il presidente del tribunale Josselin Richard.

Il giudice ha ritenuto che l’accusato abbia dato prova di un’assenza totale di empatia e agito nell’assoluto disprezzo della vita umana. Il tribunale ha fatto proprio il termine di «macelleria» evocato dal Ministero pubblico per descrivere le scene del crimine. «La motivazione è futile, si trattava di andare prendere un treno», ha rilevato il presidente.

Il tribunale ha invece scartato le misure terapeutiche stazionarie, poiché secondo i giudici sarebbero impossibili da attuare. Questi ultimi non hanno neppure preso in considerazione l’internamento a vita, ritenendo che in questo caso i presupposti giuridici non fossero soddisfatti. Non v’è infatti stato un parere convergente da parte degli esperti psichiatrici.

Incosciente della gravità dei fatti

Durante gli interrogatori, l’imputato è sembrato vivere su un altro Pianeta, non prendendo coscienza della gravità dei fatti che gli sono contestati. «Sono qui perché ho fatto delle stupidate a Tramelan», aveva dichiarato il giovane. «Boom, l’ho aggredito con un coltello», aveva detto parlando della sua vittima alla stazione.

Nella sua requisitoria, il procuratore aveva chiesto un internamento ordinario con un trattamento psichiatrico a causa del rischio di recidiva e della pericolosità dell’imputato. La difesa aveva invece chiesto misure terapeutiche stazionarie, rilevando l’irresponsabilità del giovane.

Autismo atipico

Gli esperti medici hanno sottolineato che l’imputato soffre «di una forma atipica di autismo e di un ritardo mentale leggero con una strutturazione mentale di natura esplosiva intermittente, definendo importante il rischio di recidiva». Nell’ambito dei suoi problemi psichiatrici, il giovane è ossessionato dai treni e affascinato dalle scene di violenza.

Durante l’ultimo interrogatorio della scorsa settimana l’imputato ha spesso guardato fuori dalla finestra della sala d’udienza per vedere passare i terni, con un grosso sorriso sul volto. Al presidente del tribunale che gli chiedeva se volesse prendere un’ultima volta la parola, aveva risposto: «posso prendere il treno fino a Lucerna?».

Al momento dei fatti il giovane era già sottoposto ad una terapia in un istituto chiuso, misura che era stata ordinata dal Tribunale dei minorenni. Gli era però stato concesso di uscire per una visita alla famiglia da parte dell’istituto psichiatrico neocastellano dove era collocato. Del ragazzo la Procura minorile del Giura bernese e del Seeland si era occupata fin dal 2015.

