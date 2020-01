Un uomo di 36 anni e due presunti complici sono a processo da oggi a Zurigo in relazione all’uccisione di un buttafuori avvenuta all’alba del primo marzo 2015 nel quartiere di Affoltern. Il dibattimento dovrebbe durare quattro giorni.

L’imputato principale, uno svizzero di origini kosovare, è accusato di assassinio, tentato assassinio, aggressione, infrazioni alla legge sulle armi e altri delitti. La vittima era un 30enne di nazionalità montenegrina, che lavorava come buttafuori, praticava arti marziali e frequentava gli ambienti del tifo violento.

I due covavano reciprochi rancori che col tempo si erano trasformati in minacce espresse al telefono, sui social e in incontri diretti. Stando all’atto d’accusa, il giorno del delitto avevano concordato un nuovo incontro a Zurigo-Affoltern per risolvere la questione.