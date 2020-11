Prima di essere portato ad Arosa, Baer Napa viveva maltrattato all’interno dell’ex Circo Corona nella città di Srbobran in Serbia. Un gruppo di soccorso lo aveva trovato in una piccola gabbia di metallo arrugginita e sporca, che non gli offriva protezione alcuna da pioggia e sole, e dove l’animale non poteva nemmeno alzarsi in piedi.