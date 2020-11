UDC e PS vogliono evitare che i top manager della compagnia aerea Swiss ricevano dei bonus. Secondo la «SonntagsZeitung», la consigliera nazionale socialista Céline Widmer (ZH) e il consigliere nazionale democentrista Lars Guggisberg (BE) presenteranno una mozione alla prossima riunione della Commissione delle finanze per fare in modo che il Governo interrompa il trasferimento dei bonus. Con una decisione della Commissione, il Consiglio federale dovrebbe fare pressione sulla leadership svizzera, ha detto Guggisberg. La Confederazione è profondamente indebitata con i contribuenti, ha affermato. Il PS da parte sua auspicherebbe che a nessuna azienda che sia sostenuta in qualche modo dallo Stato durante la crisi sia permesso di distribuire bonus.