(Aggiornato alle 12.22) La nuova legge sul CO 2 è controproducente e costosa. Con queste argomentazioni oggi l’UDC è sceso in campo oggi contro il progetto elaborato dal Parlamento e ha confermato il suo sostegno al referendum lanciato dagli ambienti economici.

«Questo risultato non è stato raggiunto con l’intervento dello Stato», ha aggiunto il ticinese, «ma è il risultato delle nuove tecnologie». Secondo l’UDC, è quindi necessario fare appello alla responsabilità individuale e si devono mettere in pratica le innovazioni della scienza e della ricerca. La Svizzera può raggiungere i suoi obiettivi senza ulteriore burocrazia e senza aumentare le tasse, ha proseguito Chiesa.

Oltretutto, per gli oppositori, la lotta contro il riscaldamento globale deve partire da investimenti privati. «Molte aziende usano già la propulsione elettrica e le linee di produzione vengono convertite o completamente ricostruite», ha rilevato Imark. Il progetto del Parlamento e del Consiglio federale obbligherebbe invece lo Stato a regolamentare il comportamento degli attori economici, il che non è necessario, secondo l’UDC.

La nuova legge sul CO 2 introduce tasse e misure per dimezzare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990. Obiettivo: limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Le nuove norme porteranno, tra l’altro, a un aumento del prezzo della benzina fino a 12 centesimi al litro. I biglietti aerei saranno tassati al massimo 120 franchi per volo.

L’UDC sostiene il referendum lanciato da un comitato composto da rappresentanti dell’industria automobilistica, dei trasporti, dell’aviazione, dell’edilizia e del petrolio. La nuova legge però è stata criticata anche da attivisti dello Sciopero per il Clima, per i quali non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e arrestare il riscaldamento globale. Hanno anche loro lanciato un referendum.