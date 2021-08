L’importo della multa non è stato reso noto e non è ancora chiaro nemmeno se verrà fatto ricorso. Il tutto deve ancora essere analizzato, ha affermato la responsabile.

Sala affollata

A inizio a luglio l’assemblea dei delegati dell’UDC Bernese, svoltasi a Belp, aveva fatto parlare di sé a causa della sala piena, delle numerose strette di mano e della scarsità di mascherine indossate. I vertici del partito avevano dichiarato di essere rimasti sorpresi dall’elevata affluenza: per la partecipazione all’evento si erano annunciati in 160, ma si erano presentati in 375. I richiami effettuati più volte nel corso della serata sono risultati vani.