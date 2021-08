L’UDC raccomanda la bocciatura della revisione della Legge covid-19 in votazione il prossimo il 28 novembre. Lo ha deciso oggi l’assemblea dei delegati riunita a Granges-Paccot (FR) con 181 voti contro 23. «No» anche all’»iniziativa 99%» e al «matrimonio per tutti», oggetti sottoposti al popolo il 26 settembre.

La decisione di bocciare la Legge covid-19 non è una sorpresa: già ieri sera il comitato direttivo aveva raccomandato di bocciare la legge che autorizza in particolare il certificato covid, ma rafforza anche il sostegno ai casi di rigore e introduce misure per i lavoratori indipendenti, disoccupati, le società sportive professionistiche, il settore culturale e quello degli eventi. Contro la revisione legislativa, adottata dal Parlamento il 19 marzo e entrata subito in vigore poiché dichiarata urgente, tre comitati referendari avevano raccolto complessivamente 187’239 firme.

La Legge Covid-19 è stata criticata sin dall’inizio dal gruppo parlamentare democentrista, in particolare a causa dell’associazione di temi diversi. La «frazione» UDC alle Camere federali ha tentato invano di separare i due oggetti. Oggi questo aspetto è stato sollevato, ma il punto maggiormente controverso è il certificato sanitario.

«Il passaporto covid crea una società a due velocità», ha sostenuto il consigliere nazionale vallesano Jean-Luc Addor. Il presidente dei giovani UDC David Trachsel ha da parte sua sottolineato l’importanza di difendere la libertà individuale.

In precedenza, nel suo discorso di benvenuto, il presidente UDC Marco Chiesa ha nuovamente criticato la politica portata avanti dallo schieramento rosso-verde. «Essere a sinistra significa vivere a detrimento degli altri», ha detto il ticinese aggiungendo che la «politica di sinistra consiste nel gettare dalla finestra i soldi guadagnati da altri».

Chiesa ha puntato in particolare il dito contro la cosiddetta «iniziativa 99%» della Gioventù socialista (GISO), che vuole tassare al 150% (e non più al 100%) una parte del reddito da capitale. La proposta di modifica costituzionale è particolarmente dannosa per le imprese e le start-up. Le imprese dovranno versare somme enormi allo stato, soldi che queste necessitano per sopravvivere e investire. Conseguenza: la Svizzera diventerà meno attrattiva per gli investitori e gli impieghi saranno minacciati.

Il consigliere nazionale friburghese Pierre-André Page ha parlato di «uragano fiscale» che colpirà tutti coloro che possiedono una casa, un appartamento, un’impresa o una azienda agricola. Le conseguenze saranno una diminuzione dei salari e un aumento della disoccupazione, ha aggiunto. L’iniziativa popolare è quindi stata bocciata all’unanimità dall’assemblea.

I delegati hanno in seguito discusso della modifica del Codice civile denominata «matrimonio per tutti», ossia indipendente dal sesso o dall’orientamento sessuale. Con 148 voti contro 39 hanno raccomandato la bocciatura della riforma, principalmente perché rende possibile l’adozione e il dono di sperma per gli omosessuali. La proposta di lasciare libertà di voto è stata respinta con 137 voti contro 65.

Tutte le società impongono degli obblighi agli adulti allo scopo di proteggere lo sviluppo dei bambini, ha affermato il consigliere nazionale ginevrino Yves Nidegger. Con il «matrimonio per tutti» succede il contrario: si obbligano bambini a crescere senza un padre. Per le coppie omosessuali esistono le unioni domestiche registrate, uno strumento che il ginevrino ha ritenuto sufficiente.

