L’UE ha cambiato le sue norme di esportazione per i vaccini Covid 19 una settimana fa e mentre prima la Svizzera era esente dall’obbligo di ottenere una licenza di esportazione, ora è stata rimossa dalla lista di tali paesi. Lo riferisce la «SonntagsBlick». Se un paese ottiene i vaccini ma non ne esporta nessuno, l’UE ha la facoltà bloccare il vaccino. Per difendere gli interessi della Svizzera, la segretaria di Stato Livia Leu è intervenuta presso l’ambasciatore dell’UE in Svizzera, Petros Mavromichalis. La Svizzera chiede di avere di nuovo un accesso privilegiato e di non essere limitata nel commercio dei vaccini e dei principi attivi anti-Covid-19. All’amministrazione federale ha ricevuto l’assicurazione che l’esclusione non è diretta contro la Svizzera. La Confederazione a tal proposito mantiene i contatti con la Commissione UE.