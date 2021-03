Il consigliere federale Ueli Maurer ritiene che i 10 miliardi di franchi già approvati per i cosiddetti casi di rigore non saranno sufficienti. Il ministro delle finanze mette inoltre in guardia sulle conseguenze finanziarie a lungo termine della crisi.

In una conferenza stampa a Zurigo, il consigliere federale dell’UDC ha detto che in luglio la Confederazione dovrà probabilmente stanziare un credito supplementare. Secondo Ueli Maurer, 6 miliardi di franchi dovrebbe essere destinati alle aziende con un fatturato fino e 5 milioni, altri 3 miliardi per aziende più grandi e 1 miliardo per il settore del turismo.

«A nostro avviso il sistema sta funzionando molto bene e i primi aiuti sono già stati versati da tempo», ha detto Maurer. Il ministro delle finanze ha respinto le critiche di chi sostiene che gli aiuti arrivano in ritardo: «Servono controlli, perché c’è sempre qualche furbo che vuole ottenere denaro senza soddisfare le condizioni».

Fra l’inoltro di una richiesta e il pagamento passano in media tre settimane. I cantoni sono responsabili dell’esame delle richieste, ha ricordato il Consigliere federale.

Prestiti e contributi a fondo perso

Secondo il direttore del Dipartimento delle finanze zurighese Ernst Stocker (UDC), nel cantone sono stati richiesti finora circa 1,4 miliardi di franchi di aiuti per i casi di rigore. I prestiti e i contributi a fondo perduto già approvati ammontano a 580 milioni di franchi.

Nel canton Zurigo, circa una domanda su sette è stata respinta, principalmente perché le aziende non hanno soddisfatto i requisiti sui giorni di chiusura ordinati o sulla perdita di fatturato. In altri casi, i documenti giustificativi erano incompleti o le società avevano sede in un altro cantone, ha detto il consigliere di Stato zurighese.

Stocker si è detto pronto ad applicare le nuove misure decise dalla Confederazione, in particolare per quel che riguarda gli aiuti alle aziende create fino al 30 settembre 2020 (attualmente il termine è fissato al 20 marzo 2020).

Conseguenze a lungo termine

Ueli Maurer ha espresso preoccupazione per l’impatto finanziario a lungo termine della crisi. «Speriamo di riuscire a stabilizzare la situazione sanitaria entro pochi mesi. Ma le conseguenze economiche probabilmente ci terranno impegnati per altri 15-20 anni», ha detto.

«A mio avviso il dibattito si concentra troppo e unicamente sulla salute. Si dovrebbe pensare di più anche ai giovani, che prima o poi dovranno ripagare tutto», ha affermato il ministro delle finanze. La crisi del coronavirus dovrebbe costare alla Confederazione e ai cantoni circa 60-70 miliardi di franchi.

Secondo Ueli Maurer, visto l’aumento dei disoccupati e del ricorso all’orario ridotto si dovrà inoltre presto fare i conti con un aumento delle detrazioni salariali destinate all’assicurazione contro la disoccupazione (AD).

