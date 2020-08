Oltre 4 milioni di famiglie in Svizzera riceveranno oggi nella propria bucalettere un volantino dell’UDC incentrato sulla campagna elettorale per l’iniziativa «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» sulla quale il popolo sarà chiamato a esprimersi il prossimo 27 settembre. In gioco, lo ricordiamo, c’è l’abolizione della libera circolazione delle persone con l’Unione europea.

Normale amministrazione in ottica votazioni, verrebbe da dire. Se non fosse che sul suddetto volantino spiccano delle dichiarazioni del consigliere federale e capo del Dipartimento delle finanze Ueli Maurer il quale – rimarca il «Blick», che riporta la notizia – utilizzerebbe la carica di consigliere federale come palcoscenico per chiarire la propria posizioni in merito all’iniziativa, sebbene in contrasto con il Governo. «Lo Stato liberale deve anche agire quando gli sviluppi sfuggono di mano, perché se non agisce in base a evidenti eccessi e rimostranze, lascia i suoi cittadini nei guai», scrive Maurer. Stando al quotidiano tedesco, le parole del consigliere federale comparse sul foglio UDC forniscono anche un grande sostegno al suo partito: «La Svizzera ha vissuto negli ultimi anni un’immigrazione incredibilmente forte e incontrollata. Di conseguenza – continua – l’equilibrio stabilito è andato perso». Maurer, sia chiaro, non chiede direttamente un «sì» all’iniziativa. Tuttavia – chiarisce il «Blick» – inciampa in un nido di vespe con le sue dichiarazioni, infrangendo il principio di collegialità e senza la «giusta moderazione», come richiesto dal codice di condotta del Consiglio federale.