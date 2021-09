Ueli Maurer potrebbe annunciare le sue dimissioni dal Consiglio federale già questo venerdì. Lo riporta il «Blick», citando non meglio precisate voci che circolano con insistenza a Berna. Il «ministro» delle finanze nelle ultime settimane era passato agli onori della cronaca per le sue presunte posizioni vicine ai corona-scettici, creando un certo dissenso tra i colleghi di Governo. Secondo il «Blick», Maurer potrebbe dunque non essere più interessato al suo ruolo e lasciare prima della fine della legislatura. Peter Minder, portavoce del consigliere federale 70.enne, non ha voluto commentare le indiscrezioni rilanciate anche dall’«Aargauer Zeitung». No comment anche dai leader delle sezioni cantonali del partito o dai deputati a Berna. Le voci sulle presunte dimissioni sono circolate dopo che Maurer non ha partecipato all’incontro del gruppo parlamentare UDC mercoledì scorso. Tuttavia, persone vicine a lui dicono che il «ministro» era semplicemente troppo occupato per essere presente. Quanto sono plausibili allora le dimissioni di Maurer? Secondo il «Blick», non sono da escludere per alcuni motivi: il consigliere federale compirà 71 anni ad inizio dicembre e sta completando il suo dodicesimo anno nell’Esecutivo, dunque potrebbe sentire il bisogno di dire «basta». Inoltre le crescenti critiche che ha espresso nei confronti dei suoi colleghi di Governo potrebbero spingerlo a prendere un’altra strada. Bisogna però tener conto che non è la prima volta che si specula sulle dimissioni di Maurer, che non ha mai dato l’impressione di essere stanco, ma anzi sembra pronto ad affrontare le grandi sfide economiche legate alla pandemia. Maurer ha inoltre sempre dichiarato di voler lasciare con il termine della legislatura, alla fine del 2023. Maurer non è però nuovo a improvvisi cambi di direzione: un giorno prima di dimettersi da presidente dell’UDC, nel marzo del 2008, aveva escluso con forza questa possibilità.