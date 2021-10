Ueli Maurer si dimette? Sì, no, forse. Interpellato da Ticinonews, il presidente dell’UDC nazionale Marco Chiesa ha negato con forza questa eventualità. «È una fake news innescata dai media partigiani che rappresenta più un desiderio che la realtà» ha dichiarato Chiesa, aggiungendo: «Eravamo ieri sera a cena e Maurer ci ha detto che un giorno si dimetterà ma non oggi. E non a seguito di un’invenzione della stampa!».