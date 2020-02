(Aggiornato alle 16.52) - L’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» è stata definitivamente respinta con il 57,1% di no e il 42,9% di sì. I promotori chiedevano che almeno il 10% delle nuove abitazioni fosse composto da cooperative edilizie. L’iniziativa voleva inoltre impedire che i sussidi per i risanamenti energetici siano messi a disposizione di progetti immobiliari di lusso. Il divieto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale è stato invece accettato con il 63,1% di sì e il 36,9% di no.

Come hanno votato i ticinesi sui temi federali

Nel Canton Ticino l’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» è stata bocciata con il 55,4% di no contro il 44,6% di sì; mentre è stata accettata dal 66,8% (i contrari sono stati il 33,2%) l’estensione della norma antirazzismo che vieta la discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

La reazione dei sostenitori

I sostenitori dell’iniziativa «Più abitazioni a pigione moderata» sono delusi dall’esito del voto, ma sottolineano che la quota di «sì» dimostra come le difficoltà sul mercato dell’alloggio nelle città siano reali. La sinistra continuerà quindi a chiedere maggiori mezzi per promuovere alloggi ad affitti moderati.

L’iniziativa ha avuto un’accoglienza tiepida soprattutto nella Svizzera tedesca, dove la maggior parte dei cantoni rurali ha inciso sul risultato, ha detto Carlo Sommaruga (PS/GE), presidente dell’Associazione svizzera degli inquilini (ASI), ai microfoni della RTS. Il consigliere agli Stati ginevrino ha anche ricordato che la campagna è stata molto più dura nella Svizzera tedesca, in particolare sulla controversa questione del costo che il testo ASI avrebbe comportato. Per il comitato promotore si tratta ora di agire a livello del fondo destinato ai prestiti per la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Per Sommaruga «bisogna raddoppiare la posta in gioco». Il Parlamento federale ha già dato il via libera per un credito quadro di 250 milioni di franchi. Questi prestiti saranno disponibili a partire da lunedì e si aggiungeranno ai 510 milioni già stanziati per le cooperative edilizie.

E quella dei contrari, usciti vincitori

La chiara bocciatura dell’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili» è «un voto di fiducia per il mercato immobiliare svizzero», secondo il comitato «No all’iniziativa dell’associazione degli inquilini».

Oggi il popolo e i Cantoni hanno chiaramente respinto la nazionalizzazione del mercato immobiliare, afferma il comitato in un comunicato. L’intervento nel mercato nazionale dell’alloggio attraverso le quote per gli enti senza scopo di lucro, i diritti di prelazione e il divieto di aumentare gli affitti a seguito di ristrutturazioni per il risparmio energetico sono ora fuori discussione.

Per il comitato contrario, sono necessarie soluzioni su misura per i problemi locali e cantoni, città e comuni dispongono degli strumenti necessari a questo scopo. Grazie al controprogetto indiretto, altri 250 milioni di franchi sono ora disponibili nel Fondo di rotazione dal quale le cooperative edilizie possono ottenere prestiti agevolati.

La reazione della comunità LGBT e Amnesty

La comunità LGBT si dice soddisfatta del «forte segnale» lanciato dal popolo oggi alle urne e vuole cavalcare l’onda del successo per avanzare nuove rivendicazioni, in particolare per il matrimonio per tutti. «Oggi, non sono solo i diritti di lesbiche, omosessuali e bisessuali a essere rafforzati, ma quelli di tutte le minoranze», ha indicato Salome Zimmermann, co-presidente dell’Organizzazione svizzera delle lesbiche (LOS), citata in una nota odierna del comitato a favore del testo. «Il risultato è un segnale di fiducia», ha aggiunto, sostenendo che il popolo svizzero non vuole odio, ma una società aperta. Un concetto ribadito alla SRF anche da Florian Vock, dell’associazione Pink Cross. Tra le rivendicazioni formulate dalla comunità LGBT emerge il matrimonio civile per tutti, che deve essere la «prossima tappa», ma anche la donazione di sperma a coppie lesbiche e la protezione delle persone transgender e intersessuali. Secondo Vock, il nuovo articolo deve essere integrato in modo concreto: «Polizia e procuratori devono sapere come viene applicata la legge». Dal canto suo, il co-presidente del comitato dei favorevoli Matthias Erhardt ha ribadito nel comunicato che ora «bisogna mettere in atto l’estensione della norma e registrare sistematicamente i crimini d’odio nelle statistiche».

Soddisfatta del risultato odierno anche la sezione svizzera di Amnesty International, secondo cui il «sì» odierno rappresenta «un passo importante verso una protezione estesa dei diritti della comunità LGBTI*». Amnesty ricorda che la Svizzera si colloca attualmente al 27esimo posto su 49 Paesi europei in una speciale classifica riguardante l’atteggiamento nei confronti della comunità LGBTI*. La decisione del popolo elvetico permetterà di modificare la situazione per quanto riguarda la protezione da discorsi d’odio. Tuttavia, nota l’organizzazione, l’identità di genere non è ancora coperta dalla norma penale estesa. Il «sì» all’articolo sulla discriminazione è allo stesso tempo un «sì» ai diritti umani, ha scritto dal canto suo Terre des Hommes Svizzera in un comunicato.

«Da applicare solo in casi estremi»

L’UDF e i Giovani UDC hanno riconosciuto la sconfitta alle urne, ma si augurano che la nuova legge venga applicata «solo in casi estremi» e che non venga limitata la libertà di espressione. Il risultato odierno mostra che la società è sempre più rivolta a un’apertura: «È difficile combattere contro lo spirito del tempo», ha aggiunto SRF Anian Liebrand, ex presidente svizzero dei Giovani UDC e membro del comitato referendario. Secondo Liebrand, «nel corso della campagna numerosi aspetti si sono confusi», precisando che non si è mai trattato di dover scegliere di essere «pro o contro l’omosessualità». L’UDC svizzera teme che l’estensione della norma antirazzismo riduca la libertà di opinione e di espressione, diventando una specie di copertura per sentenze motivate politicamente. Il partito nazionale in una nota ha assicurato che osserverà criticamente l’attuazione del disegno di legge. Il presidente dell’UDF Hans Moser, dal canto suo, ha ribadito che il «sì» odierno alle urne non è un lasciapassare per nuove rivendicazioni. «Continueremo a rappresentare i valori cristiani», ha indicato Moser all’agenzia Keystone-ATS, aggiungendo che il suo partito continuerà a opporsi attivamente contro il matrimonio per tutti e l’adozione per le coppie omosessuali.

