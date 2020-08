L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non si avvale a sufficienza della procedura di valutazione periodica delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Da una verifica del Controllo federale delle finanze (CDF) è emerso che gli obiettivi di queste rivalutazioni sono stati raggiunti solo molto parzialmente, a scapito della qualità delle cure e del contenimento dei loro costi.

In gergo medico, questa procedura è chiamata valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). Se un trattamento o un medicinale è ritenuto inefficace, può essere ritirato dal catalogo delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie di base o il suo rimborso da parte delle casse può essere limitato.

Per il Consiglio federale sarebbe stato possibile risparmiare fino a 220 milioni di franchi all’anno eliminando o limitando le prestazioni obsolete dell’assicurazione obbligatoria. A sette anni di distanza però non è stato raggiunto alcun obiettivo, secondo l’audit del CDF pubblicato oggi.

La cooperazione internazionale permetterebbe di risparmiare tempo e denaro. Anche se inizialmente era stato previsto, l’UFSP non ha ancora sfruttato i risultati di altri Paesi.

Le prime cinque HTA, lanciate tre anni fa e che avrebbero dovuto portare a risparmi fino a 100 milioni di franchi all’anno, sono in ritardo rispetto ai piani. Due di esse sono state appena valutate dalla commissione federale competente e non hanno portato ad alcuna raccomandazione per l’abolizione o la limitazione dei rimborsi da parte delle casse malattia.