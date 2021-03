Ultimo atto a Moutier

È iniziato il conto alla rovescia a Moutier. Domenica pomeriggio si saprà finalmente se la cittadina resterà bernese o passerà con armi e bagagli nel Canton Giura. È una ripetizione dell’esercizio fallito quattro anni fa, quando il 51,72% dei votanti votò per la separazione ma poi lo scrutinio venne clamorosamente annullato per via giudiziaria, a causa di «gravi violazioni del diritto» da parte del Municipio. Nel mirino, il ruolo sbilanciato nella campagna del sindaco autonomista Marcel Winistoerfer e la tenuta del registro elettorale, trasmesso alla Confederazione solo alla vigilia del voto e contenente - verrà appurato in un secondo tempo - una ventina di nomi con domicilio fittizio. Fra ricorsi e controricorsi, ci sono voluti più di due anni per mettere fine alla vertenza, alla quale è...