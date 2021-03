Ultimo giorno di sessione oggi per il Parlamento. Prima delle votazioni finali, il Consiglio nazionale (08.00-11.00) dovrà terminare il dibattito, iniziato due settimane fa, sulla revisione della Legge sulle banche.

Tra i punti salienti della modifica di legge vi è la possibilità per i clienti di recuperare più velocemente i loro soldi in caso di fallimento. Attualmente, essi hanno una garanzia sui loro depositi bancari fino a 100’000 franchi, ma l’esperienza ha dimostrato che il rimborso di tali somme richiede a volte diversi mesi.

Il Nazionale si occuperà poi di tutta una serie di atti parlamentari (proroga o stralcio), compresi diversi interventi non controversi e petizioni. Seduta lampo, come consuetudine, per il Consiglio degli Stati, che dopo i saluti di rito affronterà direttamente le votazioni finali. Si tratta di ventidue oggetti che hanno concluso l’iter parlamentare.