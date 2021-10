Dopo le 22.00, la centrale operativa della polizia cittadina ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito vicino alla stazione principale di Winterthur, precisa un comunicato. Secondo i primi accertamenti, c’è stato un alterco tra diverse persone durante il quale è stata usata anche un’arma da taglio. Il 19.enne svizzero ha riportato gravi ferite ed è stato condotto in ospedale in ambulanza. Sei sospetti sono stati arrestati. Hanno tutti fra i 14 e i 17 anni. Sulla base delle prime indagini, la polizia ipotizza un tentato omicidio. Le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni.

Rissa anche a Zurigo

Ma quello di Winterthur non è l’unico episodio di violenza. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un’arma da taglio durante una rissa nella città di Zurigo, sabato sera. La polizia ha arrestato due sospetti poco dopo. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 23 sul lungolago, vicino al lido Utoquai. Il 18.enne è stato condotto in ospedale con ferite gravi, ma la sua vita non è in pericolo, precisa un comunicato. La polizia della città di Zurigo ha arrestato due sospetti provenienti dal Sudan, di 19 e 23 anni.