Con uno splendido affaccio sul Lago di Thun e una vista mozzafiato sulle tre leggendarie cime Eiger, Mönch e Jungfrau, l’hotel Seepark offre 85 camere, 6 suite e 17 sale per seminari. La struttura, vincitrice di numerosi premi come sede di seminari e conferenze, racchiude al suo interno un’area wellness e fitness di 350 m2 e due eleganti ristoranti, uno dei quali si fregia di 16 punti Gault Millau e una stella Michelin. Creato nel 1989 come centro di formazione per il Bankverein, l’hotel si è sviluppato nel corso degli anni come uno dei principali hotel congressuali svizzeri, il tutto in un contesto di relax e ispirazione.