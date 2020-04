La procedura disciplinare nei confronti del procuratore generale Michael Lauber ha rappresentato il fulcro dell’attività svolta nel 2019 dall’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC). Anno che si è rivelato il più intenso dal momento in cui ha iniziato la propria attività. Questo anche perché, come si legge in una nota dell’organo di controllo, la collaborazione con il Ministero Pubblico della Confederazione «è risultata difficoltosa». Proprio alla luce di quanto accaduto nel caso Lauber l‘Autorità di vigilanza ha stabilito che la sua sorveglianza, «benché funzioni», debba essere rafforzata.

La sanzione disciplinare inflitta al capo del MPC non è ancora cresciuta in giudicato. Due giorni fa lo stesso Lauber ha infatti presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la riduzione di salario (23.827 franchi su uno stipendio annuo di 297.844 franchi) decisa nei suoi confronti dall’AV-MPC.

L’AV-MPC rimprovera infatti a Lauber di aver violato in più occasioni i suoi obblighi di responsabilità, in particolare riguardo agli incontri con il presidente della FIFA Gianni Infantino nel 2016 e nel 2017. Secondo la valutazione dell’Autorità di vigilanza, Lauber ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale, ha violato il codice di condotta del MPC e ha ostacolato l’inchiesta dell’AV-MPC. Non solo: per l’organo di sorveglianza il procuratore generale non vede la scorrettezza del suo operato e denota una concezione fondamentalmente erronea della propria professione. Da parte sua, il procuratore generale respinge la totalità delle asserzioni e le valutazioni fatte nei suoi confronti.