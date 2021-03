Philipp Junghans della Alte Kantonsschule di Aarau e Yanta Wang del Gymnasium di Oberwil (BL) hanno vinto le Olimpiadi della matematica. Oltre alle due medaglie d’oro, sono state assegnate sei medaglie d’argento e cinque di bronzo, hanno annunciato gli organizzatori delle Olimpiadi della Scienza. Alla competizione, che si è svolta dal 14 al 21 febbraio online a causa della pandemia, hanno preso parte i migliori 28 giovani matematici della Svizzera. Le medaglie saranno assegnate in un secondo tempo. Ogni anno si svolgono nove Olimpiadi delle scienza con laboratori, campi, esami e concorsi per più di 4000 giovani talenti in biologia, chimica, geografia, informatica, matematica, filosofia, fisica, robotica ed economia.