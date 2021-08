Un’associazione basata in svizzera si rallegra del cambio di potere a Kabul. La «Lega degli studiosi del Maghreb arabo» ha pubblicato un messaggio di congratulazioni ai talebani il 15 agosto, benedicendo la loro vittoria. L’associazione, registrata a Ginevra, ha espresso la sua gioia in un comunicato sul fatto che «Allah ha portato una chiara vittoria ai nostri fratelli afgani dopo che per diverso tempo non c’era stata una tale vittoria dei musulmani contro i loro nemici». A denunciare, su Twitter, la mossa, è stato il saggista svizzero-marocchino e attivista per i diritti umani Kacem El Ghazzali.