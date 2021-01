Il Consiglio federale è profondamente preoccupato per quanto successo nelle ultime ore negli USA, quando sostenitori del presidente uscente Donald Trump hanno assaltato con violenza il Campidoglio a Washington, sede del Congresso americano. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, su Twitter, ha manifestato la costernazione del governo elvetico per l’accaduto, che ha addirittura causato la morte di alcune persone. Nel tweet, il «ministro» vodese sottolinea che il Consiglio federale ha tuttavia fiducia nella forza delle istituzioni americane e confida nella possibilità di un pacifico trasferimento del mandato presidenziale in conformità con la Costituzione statunitense. «La democrazia americana è preziosa per quella del nostro Paese perché condividiamo gli stessi valori», ha concluso Parmelin nel suo breve messaggio.