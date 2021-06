Ottenere lo stop alla pubblicazione di un articolo o alla messa in onda di un servizio deve essere più facile. Con 30 voti contro 12, dopo un lungo dibattito, il Consiglio degli Stati ha deciso che il ricorso a questi strumenti (i cosiddetti provvedimenti cautelari) debba essere possibile quando, attraverso una pubblicazione o la messa in onda di un servizio giornalistico, l’attuale o incombente lesione dei diritti di qualcuno è tale da causargli o da potergli causare «un pregiudizio grave». Una minoranza di sinistra avrebbe voluto mantenere questa eventualità solo per i pregiudizi «particolarmente gravi», come nel diritto attuale.

In linea di principio la censura in Svizzera è proibita. L’articolo 266 del Codice di procedura civile tuttavia permette a un pretore di far vietare la pubblicazione...