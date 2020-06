Martedì a mezzogiorno un camion che si trovava in un deposito di ghiaia a Maienfeld è finito nel Reno. Secondo una prima ricostruzione della polizia grigionese, un uomo di 25 anni ha parcheggiato il mezzo pesante e se n’è andato. Poco tempo dopo si è reso conto che il camion era finito nel fiume. I vigili del fuoco di Landquart e Herrschaft hanno schierato 42 pompieri per mettere in sicurezza il veicolo in acqua. L’Ufficio per la natura e l’ambiente ha poi controllato che fosse scongiurato ogni tipo di inquinamento dell’acqua. Per estrarre il veicolo dal Reno si è dovuto ricorrere a una gru speciale e ai sommozzatori della polizia cantonale di San Gallo.