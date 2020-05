Un caso di sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) è stato diagnosticato martedì in una piccola fattoria nel Val-de-Ruz (NE), dove alcuni maiali sono tenuti come animali da compagnia. Lo riferisce oggi il veterinario cantonale neocastellano, precisando che la Svizzera è esente da questa epizoozia particolarmente contagiosa.

L’animale malato è stato ucciso e sono state prese misure rigorose per prevenire la diffusione della malattia. Sono in corso indagini per stabilire se altri suini sono stati infettati. Il virus è a volte mortale per i maiali ma non è pericoloso per l’essere umano e la carne può essere consumata senza problemi, aggiunge la fonte.