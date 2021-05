«Crediamo che la Confederazione e i Cantoni abbiano bisogno di un organo di gestione comune per coordinare prontamente le misure in caso di pandemia», ha detto oggi alla radio svizzero tedesca SRF Christian Rathgeb (PLD), presidente della Conferenza dei governi cantonali e capo del Dipartimento cantonale grigionese delle finanze e dei comuni.

Il piano in tre fasi del Consiglio federale per un allentamento graduale delle misure contro il coronavirus offre ora per la prima volta una prospettiva per diversi mesi, ha osservato Rathgeb. «In futuro, vorremmo avere lo stesso anche in una fase acuta di una crisi», ha detto il massimo rappresentante dei Cantoni all’emissione «Samstagsrundschau».