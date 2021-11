Anche la sposa della madre avrà diritto al «congedo di paternità». Le disposizioni sono state adattate per mettere le coppie sposate eterosessuali e lesbiche su un piano di parità, indica oggi il Consiglio federale rispondendo a due mozioni sul tema, che chiede tuttavia di respingere.

Il progetto «matrimonio per tutti», adottato dal popolo in settembre, prevede l’accesso alle banche del seme per le coppie lesbiche, sostengono le consigliere nazionali Lisa Mazzone (Verdi/GE) e Kathrin Bertschy (Verdi liberali/BE). Entrambe le mogli sarebbero allora automaticamente considerate come madri del bambino dalla sua nascita.

Dal momento che il marito della madre ha diritto a due settimane di congedo di paternità anche la moglie della madre dovrebbe beneficiarne, sostengono nei rispettivi atti parlamentari le deputate. I parlamentari hanno anche chiesto un adeguamento delle basi legali e una terminologia più corretta, come «indennità parentale» invece di «indennità di paternità».

Pur respingendo entrambe le mozioni, il Consiglio federale sottolinea che le disposizioni sono già in fase di aggiornamento. Con l’entrata in vigore del «matrimonio per tutti», la moglie della madre sarà riconosciuta come genitore allo stesso modo del marito della madre. Il congedo di paternità e le indennità di paternità devono quindi essere applicati per analogia.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sta adattando le linee guida. Le lesbiche dovrebbero avere diritto all’indennità di paternità non appena la modifica del codice civile entrerà in vigore. La terminologia dovrà essere adattata in uno dei progetti di revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno.

