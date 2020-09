L’intervista ad Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR e favorevole al progetto.

Alex Farinelli, è compito dello Stato fare in modo che i padri si occupino dei figli? «No, quella di come occuparsi dei propri figli è una scelta individuale. Il compito dello Stato però in una società moderna è dare le condizioni per far sì che chi vuole occuparsi dei figli possa effettivamente farlo. In sostanza garantire la possibilità di scegliere».

È giusto che per concedere un congedo di paternità siano l’economia e il singolo individuo a mettere mano al portafoglio? «Bisogna dare una proporzione a tutto. È chiaro che laddove si va a statuire un diritto come quello del congedo di paternità evidentemente bisogna pensare anche al suo finanziamento. Ma bisogna relativizzare: stiamo parlando dello 0,05% dei...