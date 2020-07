L’Ufficio del medico cantonale di Berna ha deciso di mettere in quarantena tutte e 305 le persone che hanno partecipato sabato sera ad una festa nel club «Kapitel Bollwerk». Questo perché uno dei partecipanti è risultato positivo al coronavirus. L’uomo ha avuto i primi sintomi due giorni dopo l’evento in discoteca, e giovedì scorso il suo test ha dato esito positivo. I gestori del locale hanno subito dato la lista con i nomi dei presenti all’Ufficio del medico cantonale. A quel punto è scattata la ricerca dei partecipanti, poi messi tutti in quarantena.