Circa 240 clienti di locali notturni sono stati posti in quarantena da martedì sera nel cantone Friburgo a causa di una persona risultata positiva al Covid-19. La situazione è considerata grave dal governo friburghese.

I controlli del cantone hanno rivelato che il terzo locale in questione non rispettava le norme di protezione della salute ed è quindi stato chiuso provvisoriamente. E il fatto che non avesse registrato i dati dei presenti sta creando ulteriori complicazioni, ha aggiunto Plattner.