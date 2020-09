Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato questo pomeriggio dall’Ufficio dell’igiene pubblica grigionese nella scuola elementare di Zorten (Vaz/Obervaz). Sono subito stati messi in atto i provvedimenti volti a controllare e a interrompere le catene di contagio, lo comunica la Cancelleria di Stato in una nota. Attualmente una persona si trova in isolamento, mentre 17 allievi e cinque insegnanti sono in quarantena. Durante la quarantena le lezioni verranno svolte in modalità di insegnamento a distanza. Gli addetti al contact tracing della sezione COVID del canton Grigioni sono entrati immediatamente in azione per interrompere le catene di contagio, hanno individuato possibili contatti e hanno disposto il regime di quarantena per questi ultimi.