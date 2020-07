Il direttore del carcere Andreas Gigon ha confermato all’agenzia Keystone-ATS una notizia del «Blick» di oggi. Il detenuto non ha avuto sintomi gravi, ma solo un raffreddore, ha precisato Gigon.

Tutti i 120 detenuti e i dipendenti del penitenziario a rischio di contagio sono stati sottoposti al test della Covid-19. Nessuno è risultato positivo, ha detto il direttore, aggiungendo che non è stato possibile determinare come il detenuto in questione si sia infettato.