In Svizzera circa un lavoratore dipendente su quattro teme a lungo termine per il proprio posto di lavoro. È quanto emerge dal Monitor sicurezza ASA, pubblicato oggi dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) e realizzato da somoto. Un anno fa, solo una persona su cinque aveva espresso questo sentimento.

A grandi linee tuttavia, come l’anno precedente, nove svizzeri su dieci affermano di sentirsi nel complesso al sicuro. Ciò è dovuto principalmente alla tranquillità che emana l’ambiente familiare.

Lo stato di «situazione straordinaria» decretato dal Consiglio federale a metà marzo per affrontare la pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sull’attività commerciale in Svizzera: questa insicurezza economica si riflette anche nella percezione della popolazione svizzera, rileva l’ASA.

La garanzia di avere un posto di lavoro continua a infondere sicurezza nella popolazione attiva (59%), tuttavia con la crisi legata alla pandemia si è diffusa una insicurezza percettibile in questo ambito: se un anno fa oltre la metà della popolazione attiva professionalmente considerava abbastanza sicura la propria attività lucrativa, nel giugno 2020 solo una persona su tre era di questo parere. Inoltre, un quarto dell’opinione pubblica considera elevato il pericolo concreto di perdere il posto di lavoro nei prossimi dieci anni.

Nel sondaggio è anche stata affrontata la questione della sicurezza informatica nell’homeoffice. Più gli intervistati sono anziani, maggiori sono le preoccupazioni: i giovani adulti hanno infatti maggiore fiducia nelle tecnologie rispetto alle generazioni più attempate. Gli intervistati con un livello di istruzione superiore vedono però un maggiore rischio in termini di sicurezza informatica nel lavoro in remoto.

Sempre in ambito informatico è aumentata la quota di critici nei confronti dei metodi di pagamento senza contanti, il cui impiego è esponenzialmente cresciuto nel corso della pandemia. Per il 44% invece questa soluzione è sicura tanto quanto quella del passaggio di moneta sonante.

Sul fronte della previdenza per la vecchiaia obbligatoria, dal sondaggio emerge che quattro lavoratori attivi su cinque pensano ancora di andare in pensione anticipata o al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. D’altro lato il 45% non esclude che la pressione finanziaria dovuta ad esempio alla riduzione delle rendite richieda un prolungamento dell’attività lucrativa.