Incidente mortale ieri nella regione di Hasliberg, nell’Oberland bernese: un’escursionista solettese di 41 anni è deceduta per le gravi ferite riportate dopo essere precipitata lungo una parete rocciosa. Lo indicano oggi in una nota il ministero pubblico regionale e la polizia cantonale.

Al momento dell’incidente la donna stava camminando in direzione del Rothorn. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte del sinistro.