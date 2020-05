Signora Keller-Sutter, in Ticino sono emerse perplessità per il ritmo delle riaperture deciso dal Consiglio federale. Non si sta correndo un po’ troppo?

«La riapertura dovrà procedere nel rispetto delle misure impartite dall’Ufficio federale della sanità pubblica e delle regole d’igiene e di distanza sociale. Incomberà ad ogni cittadino la responsabilità di fare in modo che questa fase si svolga nel migliore dei modi. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, ritrovare una certa normalità».

Dal 4 maggio tre valichi ticinesi saranno riaperti al traffico. Con il ritorno di alcune categorie di frontalieri, come si prevede di ridurre i tempi di attesa?

«Premetto che il mio dipartimento non è competente per la dogana e che il livello operativo e l’organizzazione del lavoro sul terreno competono all’Amministrazione...