In Svizzera, le temperature sono scese bruscamente la notte scorsa, in gran parte serena. MeteoSvizzera ha rilevato il posto più freddo a Hintergräppelen, alpeggio del Toggenburgo a 1290 metri di quota: -30 gradi nelle prime ore di questa mattina. Nel canton Svitto sono stati misurati -26,8 gradi sul Glattalp (1850 m). A Samedan (GR) c’erano -25,7 gradi, un freddo mai visto prima in questo inverno, secondo Meteonews. Più in basso le temperature erano molto più miti. Secondo MeteoSvizzera, alle 6 del mattino c’erano -7 gradi a San Gallo e -4,7 gradi a Berna-Zollikofen. A Zurigo-Kloten, la temperatura più bassa è stata di -3,8 gradi alle 22.30 di ieri. A Basilea, sono stati misurati -1,2 gradi alle 6 del mattino.