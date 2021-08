Alle 19:02 un furgone con a bordo due adulti e cinque bambini circolava sulla strada forestale proveniente da Le Prese in direzione dei maggesi Munt Salina. Il mezzo è finito nella sottostante ripida scarpata e dopo essersi ribaltato di lato ha terminato la sua corsa a ridosso di un albero. Il 34enne conducente è rimasto ferito. I primi soccorsi gli sono stati prestati dai soccorritori dell’ambulanza del Centro Sanitario Poschiavo. In seguito è stato elitrasportato a Coira dalla Rega. Gli altri sei occupanti se la sono cavata con un grosso spavento. Per assicurare il mezzo e il recupero dei passeggeri sono intervenuti i militi del Corpo Pompieri Val Poschiavo. Il veicolo ha riportato danni totali.