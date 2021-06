Dopo il caso Pardini è di nuovo polemica per una designazione in seno al CdA della Posta. L’intenzione che avrebbe il Consiglio federale di nominare un candidato germanofono, come riportato giovedì dal nostro giornale, non è piaciuto alla deputazione ticinese alle Camere federali, che in un comunicato ha ribadito «l’importanza di un’equa rappresentanza di tutte le componenti culturali della Svizzera in seno a organi di direzione superiori delle imprese parastatali».

Il candidato prescelto del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sarebbe Dirk Reich, membro di numerosi CdA nel settore della logistica (tra cui quello di Kühne & Nagel, azienda per il quale ha lavorato per un totale di 20 anni), scrive il «Nebelspalter». La sua nomina sarebbe...