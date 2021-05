Il 17 maggio parte la nuova campagna di informazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sulla vaccinazione anti-COVID-19. In primo piano si colloca l’idea solidale che la vaccinazione contribuisce a contenere la pandemia affinché tutti possano, prima o poi, tornare a vivere senza restrizioni. Nel frattempo la vaccinazione è disponibile per un numero sempre maggiore di persone. In questa fase importante della campagna vaccinale l’UFSP conta anche sul sostegno di personalità provenienti da tutti i settori della società e lancia l’iniziativa «Insieme per la vaccinazione».

«Un gesto fatto col cuore»

La più grande campagna vaccinale della Svizzera entra nella seconda fase. Dopo i gruppi che hanno goduto della massima priorità, ora può farsi vaccinare quasi dappertutto anche la popolazione generale. In questa fase l’UFSP lancia una nuova campagna di informazione mediatica sulla vaccinazione anti-COVID-19, con in primo piano il messaggio «Un gesto fatto col cuore»: chi si fa vaccinare fornisce un contributo importante alla lotta alla pandemia e così facendo dimostra che anche gli altri gli stanno a cuore. La campagna suggerisce alla popolazione che adesso è il momento giusto per informarsi sugli appuntamenti per la vaccinazione. Le persone in Svizzera devono poter decidere, autonomamente e con cognizione di causa, se farsi vaccinare.

Con l’accesso alla vaccinazione per la popolazione generale aumentano le prospettive di un ritorno alla normalità, che avverrà soltanto con uno sforzo comune. Per questo l’UFSP conta sul sostegno di personalità provenienti da tutti i settori della società e lancia l’iniziativa «Insieme per la vaccinazione».

A questa iniziativa contribuiranno numerose personalità, istituzioni, associazioni e persone singole. Tutti sono invitati a pubblicare nei social media la loro personale dichiarazione sulla vaccinazione utilizzando l’hashtag della campagna #iomifacciovaccinare o a realizzare e condividere il proprio manifesto personalizzabile per la campagna.

Diversi materiali informativi come il nuovo spot televisivo, i manifesti con tutti i soggetti e lo strumento online per personalizzarli sono disponibili dal 17 maggio 2021 sul portale informativo per la vaccinazione anti-COVID-19 www.ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione. Oltre a diverse schede informative e altre informazioni sull’argomento, sul portale si trovano anche i siti web cantonali, che informano sui possibili appuntamenti per la vaccinazione.

