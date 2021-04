Alcuni cavalli hanno ricevuto oggi il loro battesimo dell’aria nelle Franches-Montagnes (JU). Le Forze aeree svizzere hanno effettuato il particolare trasporto in elicottero per allenarsi nell’evacuazione rapida di animali.

L’esercitazione è avvenuta vicino a Saignelégier (JU) con cavalli dell’Esercito. Gli equini hanno fatto un piccolo giro in elicottero sospesi ad un apposito cavo. Il trasporto è avvenuto con un Super Puma, mentre un altro velivolo controllava la situazione.

Oltre ad allenarsi per il trasferimento veloce di animali feriti o in pericolo, l’esercitazione permettere di osservare le reazioni dei cavalli in una situazione simile.