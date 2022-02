Un grande passo avanti nella lotta contro il tabagismo. Lo afferma alla RTS il direttore di Dipendenze Svizzera Grégoire Vittoz, sul cui volto, ammette, «comincia a stamparsi un sorriso». L’iniziativa è stata accolta ad Argovia e Glarona e «non ce lo aspettavamo», ha commentato Vittoz. Vi è da sperare che ora si ristabilisca l’equilibrio fra «un’industria con a disposizione mezzi colossali» e dei «genitori indifesi». La maggioranza ottenuta nel voto popolare è in ogni caso un segnale forte che non può essere ignorato dalla politica, ha proseguito Vittoz. Il messaggio è a suo avviso chiaro: «Vogliamo proteggere i nostri bambini».

È un controprogetto debole la causa dell’accettazione dell’iniziativa per vietare ogni forma di pubblicità del tabacco accessibile a bambini e adolescenti. Ne è convinta la consigliera nazionale Flavia Wasserfallen (PS/BE), che ha parlato di «troppe lacune». Lo scorso ottobre il Parlamento ha adottato sotto forma di legge federale un nuovo quadro di norme sui prodotti del tabacco, contrapponendolo all’iniziativa come controprogetto indiretto. Wasserfallen, che si è espressa a nome del comitato a favore dell’iniziativa in dichiarazioni riportate dalla SRF, ha ricordato che al contrario del testo tale legge avrebbe ad esempio permesso di continuare a promuovere i prodotti del tabacco sui media gratuiti. E questi vengono spesso letti da teenager fra i 14 e i 17 anni. Inoltre, sarebbe stata ancora possibile la sponsorizzazione di eventi come i festival a cui partecipano principalmente i giovani. Molte organizzazioni della gioventù, dello sport e della salute hanno sostenuto il testo, ha spiegato la deputata socialista.

La campagna in favore dell’iniziativa per proteggere i minori dalla pubblicità del tabacco «ha giocato sporco». Lo ha affermato sulle onde della radio svizzerotedesca SRF il consigliere nazionale Mike Egger (UDC/SG), contrario al testo, commentando la probabile sconfitta odierna. I sostenitori dell’iniziativa hanno unilateralmente enfatizzato la tutela dei bambini, ha detto il deputato sangallese, non esitando a definire «sporca» la campagna rivale. Il fatto che il controprogetto adottato dal Parlamento proteggesse a sua volta i minorenni e introducesse altre restrizioni è stato insabbiato, ha protestato Egger.

Il Parlamento dovrà attuare con discernimento l’iniziativa sul tabacco, accolta oggi in votazione popolare. È il commento amaro del settore pubblicitario, chiaramente deluso per il risultato scaturito dalle urne. Gli autori dell’iniziativa hanno garantito di voler limitare unicamente la promozione dei prodotti del tabacco nei confronti di bambini e adolescenti, scrive in una nota Comunicazione Svizzera, a nome delle sette principali associazioni elvetiche di comunicazione e marketing. L’invito rivolto al legislativo è pertanto quello di orientarsi su questa direttiva, appoggiandosi sul controprogetto adottato lo scorso autunno. Secondo il settore, il testo è già in gran parte attuato tramite la nuova legge sui prodotti del tabacco. Essa contiene infatti un’interdizione di vendita e distribuzione gratuita agli under 18 in tutta la Svizzera e proibisce la propaganda del fumo rivolta ai minorenni. Un divieto totale di pubblicità va invece evitato, viene puntualizzato nel comunicato.

Il PLR prende atto del «sì» al divieto della pubblicità del tabacco. Vietare la pubblicità di un prodotto legale non è compatibile con la libertà economica, soprattutto quando è sostanzialmente inefficace a livello della salute. Ogni persona è in grado di decidere da sola cosa consumare e cosa no. I giovani non sono sedotti dalla pubblicità del tabacco, ma dalla pressione dei loro amici – come emerso in più e più occasioni. Il divieto di pubblicità crea un precedente e apre le porte ad ulteriori divieti di pubblicità su prodotti considerati dannosi per la salute: Alcol, grassi, zucchero, ecc.

Il sì all’iniziativa sul tabacco implica di fatto un divieto di pubblicizzare prodotti legali. Lo sottolinea in merito alla votazione odierna economiesuisse, secondo cui è importante che quanto deciso oggi dagli svizzeri non crei un precedente. L’organizzazione teme che lo scrutinio odierno possa spianare la strada a provvedimenti simili in futuro ad esempio per l’alcol, la carne o lo zucchero. La pubblicità riveste un ruolo fondamentale in un’economia di mercato, recita una presa di posizione diffusa a giochi fatti. Le réclame uniscono consumatori e produttori, ponendo le basi per una concorrenza efficace, continua economiesuisse. Proibizioni esagerate in questo campo sono quindi uno strumento inutile e inopportuno. Agli antipodi la reazione dei Giovani Verdi, i quali, al contrario, sperano che quello di oggi sia il primo passo verso un divieto generale di pubblicità per i beni di consumo. «La società sta mettendo in discussione la sua influenza sui nostri comportamenti», scrive il partito in un comunicato. I giovani ecologisti guardano più in là e denunciano un consumismo incontrollato, impossibile da sostenere su «un pianeta con risorse limitate». La pubblicità «spinge allo sfruttamento dell’ambiente, dei lavoratori e degli animali», è la denuncia dello schieramento politico.

