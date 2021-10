Gli uni dentro, gli altri fuori. Gli uni con un calice di vino in mano, gli altri con gli striscioni. Gli uni muniti di certificato sanitario, gli altri senza e, anzi, contrari ad averne uno. L’incontro del Consiglio federale con la popolazione lucernese, vissuto sostanzialmente nella calma e nell’entusiasmo delle numerose persone accorse al Museo dei trasporti per l’aperitivo organizzato dopo la seduta «extra muros» del Governo, è stato sì uno scambio con i cittadini, ma è anche stata l’ennesima battaglia di una guerra in atto. Non quella contro il SARS-CoV-2, ma quella fra il Governo e chi critica le sue decisioni nella lotta alla pandemia.

Svizzera centrale, un hot spot

Non è probabilmente un caso che il Governo sia venuto a Lucerna per la sua 15. seduta fuori da Palazzo federale e per il...