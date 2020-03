Ieri sera, sabato 21 marzo, alle 18.40 circa, la Centrale Operativa della Polizia Cantonale Grigioni è stata allertata per un incendio di una stalla a Poschiavo. I pompieri intevenuti sul posto hanno localizzato l’incendio nel cortile della stalla dei suini. Il contadino, assieme ad altre persone aveva già provveduto togliere dalla stalla l’unico animale che vi si trovava, una scrofa gravida, e con degli estintori circoscrivere l’incendio. I pompieri hanno quindi potuto in breve tempo spegnere completamente l’incendio. Lo stesso non ha provocato danni a persone o animali. Il danno materiale dovrebbe essere di parecchie migliaia di franchi. Il reparto speciale per gli incendi della Polizia Cantonale effettua gli accertamenti del caso.