L’inchiesta, precisa una nota odierna del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), verrà diretta da Cornel Borbély, titolare di uno studio legale a Zurigo e specializzato in criminalità economica.

L’indagine amministrativa verificherà l’assetto dirigente dell’Approvvigionamento economico del Paese, in particolare la collaborazione, la suddivisione dei compiti e le responsabilità tra l’Ufficio federale e l’organizzazione di milizia.

Un altro elemento di rilievo dell’inchiesta, voluto dal capo del DEFR, riguarda la gestione dei rischi e i singoli processi per ovviare a situazioni di emergenza e di penuria. Infine verranno analizzate in profondità anche la composizione, i compiti, le responsabilità e le competenze della cellula di crisi istituita dal DEFR nella vertenza «fideiussioni per navi d’alto mare».