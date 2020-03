Un laboratorio dell’Università di Berna, l’unico in Svizzera ad alta sicurezza per la ricerca sulle epizoozie altamente contagiose, è riuscito in circa una settimana a fare un importante passo avanti per lo studio sull’attuale coronovirus: ha migliorato un metodo per produrre molto più velocemente cloni sintetici del virus, il che permette di fare un maggior numero di esperimenti sui singoli geni al fine di trovare un punto debole per ostacolare la replicazione del virus.