In collaborazione con l’organizzazione Schweizer Tafel, Lidl Svizzera lancia una raccolta fondi digitale su scala nazionale. Secondo il principio «comprane uno in più», tramite le filiali i clienti potranno donare direttamente vari prodotti a persone in condizioni di povertà. Sarà l’organizzazione Schweizer Tafel a gestire la distribuzione degli articoli donati. Ad ogni articolo donato, Lidl Svizzera ne aggiunge lo stesso articolo raddoppiando così la donazione.

Sono soprattutto le persone in condizioni di povertà che soffrono particolarmente dell’attuale crisi. Lidl Svizzera e Schweizer Tafel hanno come obiettivo di offrire sostegno laddove sia maggiormente necessario. Tramite un concetto di donazioni appositamente stabilito, i clienti hanno la possibilità di donare generi alimentari attraverso le filiali. Ad ogni articolo donato, Lidl Svizzera ne aggiunge lo stesso articolo come ulteriore donazione. Se un cliente quindi intende donare 5 confezioni di fiocchi d’avena, saranno consegnati a Schweizer Tafel in totale 10 confezioni (5 da parte del cliente, 5 da parte di Lidl Svizzera).

«A Lidl Help»: rapido e semplice

A partire dal 30 aprile, i clienti potranno donare nelle filiali un totale di 8 articoli diversi di uso quotidiano. Fra cui: passata di pomodoro, olio di colza, caffè solubile, zucchero in zollette, fiocchi d’avena, tonno (barattoli), spray deodorante e dentifricio. Saranno disponibili delle tesserine relative agli articoli nella zona d’ingresso e alle casse con cui si potrà registrare la donazione. In tal modo si potrà effettuare la donazione senza dover portare l’articolo alla cassa. Dopo questa azione saranno consegnati tutti gli articoli a Schweizer Tafel che li distribuirà alle persone in condizioni difficili. Lidl Svizzera spera che i clienti partecipino attivamente.

La raccolta fondi «A Lidl Help» viene attuato dal 30 aprile al 20 maggio in tutte le filiali in Svizzera.

Le parole di Georg Kröll, CEO di Lidl Svizzera: «L’attuale crisi è fonte di preoccupazioni per tutti noi. Alcune persone, tuttavia, sono colpite particolarmente da questa crisi. Abbiamo quindi deciso di offrire sostegno insieme a Schweizer Tafel e di rendere possibile alla nostra clientela di donare generi alimentari a persone in condizioni di povertà. Inoltre, ad ogni articolo donato ne aggiungiamo noi lo stesso articolo, raddoppiando così la donazione. Seguiamo il principio: ‘donate un articolo e noi raddoppiamo’.»

Le parole di Stefan Möckli, Direttore di Schweizer Tafel: «Accogliamo con piacere il sostegno da parte di Lidl Svizzera in questi tempi critici.» «A Lidl Help è un contributo concreto ed efficace per alleviare la situazione precaria. Ne siamo molto grati. Le persone in tali situazioni apprezzano molto i prodotti alimentari e gli articoli igienici».

