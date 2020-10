L’evoluzione dei contagi è al rialzo in Svizzera. Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, consumazioni ai tavoli nei bar e ristoranti, limite degli assembramenti a 15 persone nei luoghi pubblici e telelavoro raccomandato. Tutte misure introdotte domenica dal Consiglio federale. Ma se non dovessero bastare?

Gli scenari sono all’ordine del giorno della seduta odierna del Governo federale. Lo rivela il Tages-Anzeiger, ricordando i brevi lockdown di due settimane, a cui diversi Paesi stanno pensando per attenuare la propagazione del coronavirus. A questo proposito, il capo della divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica Stefan Kuster, in conferenza stampa aveva ribadito che tali misure sarebbero applicate solo dopo il vaglio del Consiglio federale.

Secondo le fonti del Tages-Anzeiger, sono 4 gli scenari ipotizzati dalla Task Force e il più incisivo è proprio uno di questi lockdown di due settimane. Il Consiglio federale, tuttavia, non è ancora chiamato a esprimersi sulla sua introduzione. La misura, che prevede il blocco delle attività non necessarie per due settimane, si rivelerebbe efficace per interrompere le catene di trasmissione del coronavirus.